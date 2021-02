Na origem da saída de André Villas-Boas do Marselha, Olivier Ntcham foi apresentado esta terça-feira como reforço do Olympique e aproveitou para contradizer a versão do técnico português.

Villas-Boas apresentou a demissão depois do fecho do mercado, alegando que não tinha conhecimento da contratação de Ntcham ao Celtic, versão agora contrariada pelo jogador.

«Fiquei surpreendido quando me contaram [acerca do que Villas-Boas tinha dito]. Quando terminei o Euro sub-21 em 2019, o Andoni Zubizarreta [antigo diretor-desportivo do Marselha] tinha contactado a minha equipa. Por isso achei piada quando soube das palavras do Villas-Boas», começou por dizer, citado pela France Football.

«André Villas-Boas conhecia-me bem e sabia. O seu agente pessoal queria trabalhar comigo, chegou mesmo a pedir um mandato exclusivo em Marselha [para ser intermediário do jogador], o qual não aceitei. Fiquei muito surpreendido, mas depois ignorei esta história porque estou muito feliz por representar o Marselha. Não teria recusado por nada no mundo», acrescentou.