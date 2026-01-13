O Marselha atropelou o humilde Bayeux – da sexta divisão – nos “16-avos” da Taça de França, vencendo por 9-0. Na noite desta terça-feira, o médio Angel Gomes (ex-Boavista) foi titular e inaugurou o marcador aos 13 minutos. Seguiram-se os golos de Hamed Traorè (19m), Greenwood (26, 49 e 90m), Gouiri (32 e 55m), Egan-Riley (80m) e de Maupay (86m).

As estatísticas evidenciam uma postura séria do Marselha: mais remates (24-5), mais cantos (5-4), mais cartões amarelos (1-0) e mais faltas (14-8). Apesar da goleada, a equipa do Bayeux mereceu guarda de honra pela marcante campanha na Taça.

Nos “oitavos”, a turma do italiano De Zerbi vai medir forças com o Rennes, a 4 de fevereiro.

Consulte o quadro completo dos oitavos de final.

Marselha-Rennes;

Estrasburgo-Mónaco;

Reims-Le Mans;

Nice-Montpellier;

Toulouse-Amiens;

Lyon-Laval;

Lorient-Paris FC;

Troyes-Lens.