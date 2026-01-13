Taça de França: Angel Gomes marca na estrondosa goleada do Marselha
Nove golos na visita ao humilde Bayeux, que milita na sexta divisão. Segue-se a receção ao Rennes
O Marselha atropelou o humilde Bayeux – da sexta divisão – nos “16-avos” da Taça de França, vencendo por 9-0. Na noite desta terça-feira, o médio Angel Gomes (ex-Boavista) foi titular e inaugurou o marcador aos 13 minutos. Seguiram-se os golos de Hamed Traorè (19m), Greenwood (26, 49 e 90m), Gouiri (32 e 55m), Egan-Riley (80m) e de Maupay (86m).
As estatísticas evidenciam uma postura séria do Marselha: mais remates (24-5), mais cantos (5-4), mais cartões amarelos (1-0) e mais faltas (14-8). Apesar da goleada, a equipa do Bayeux mereceu guarda de honra pela marcante campanha na Taça.
Nos “oitavos”, a turma do italiano De Zerbi vai medir forças com o Rennes, a 4 de fevereiro.
Consulte o quadro completo dos oitavos de final.
Marselha-Rennes;
Estrasburgo-Mónaco;
Reims-Le Mans;
Nice-Montpellier;
Toulouse-Amiens;
Lyon-Laval;
Lorient-Paris FC;
Troyes-Lens.
💥 Carton des Marseillais (9️⃣-0️⃣) face au Petit Poucet Intermarché du @Bayeux_FC ! Bravo aux joueurs de Régional 1 pour leur formidable parcours dans cette édition de la #CDFCA 🏆🙏
L'@OM_Officiel rejoint logiquement les 8es et affrontera Rennes au prochain tour ! 🙌#BFCOM pic.twitter.com/8flBcHRXue
— Coupe de France Crédit Agricole (@coupedefranceCA) January 13, 2026