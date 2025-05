O Marselha triunfou fora de portas na 33.ª e penúltima jornada da Ligue 1, no reduto do Le Havre (1-3). A noite deste sábado ficou marcada pelo minuto 63, quando o árbitro se viu obrigado a interromper o encontro. Em causa a invasão de duas centenas de adeptos do Le Havre.

Nessa fase, o marcador assinalava 1-0 a favor dos visitantes, depois de o avançado Gouiri marcar aos 56 minutos.

Insólito, o jogo do Le Havre vs Marselha esteve parado após uma invasão de campo de duas centenas de pessoas 😬#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #LeHavre #Marselha pic.twitter.com/r29km0Adwz — sport tv (@sporttvportugal) May 10, 2025

Aquando do reatar da partida, o ala Soumaré restabeleceu a igualdade, aos 66 minutos. Ainda assim, Greenwood devolveu a vantagem aos forasteiros, aos 85 minutos. Por fim, aos 90+9m, Gouiri bisou e selou a qualificação do Marselha para a Liga dos Campeões.

Os comandados de De Zerbi ocupam o 2.º lugar, com 62 pontos, um de vantagem sobre o Mónaco. O campeonato termina em casa, ante o Rennes (11.º), no sábado.

Por sua vez, o Le Havre permanece no 16.º lugar – posto que obriga a play-off – com 31 pontos, a dois do Nantes (15.º) e um ponto de vantagem sobre o St. Étienne (17.º). Na última ronda há visita ao Estrasburgo (6.º).