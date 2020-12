André Villas-Boas ameaçou esta quarta-feira um jornalista após a conferência de imprensa que se seguiu à derrota em Rennes.

Após terminar a conferência, o técnico português dirigiu-se ao repórter na sala de imprensa, mesmo em frente aos restantes jornalistas, e disse-lhe: «Obrigado. Continua assim, que eu apanho-te. Se tiver hipótese de te apanhar… continua assim que está bem.»

Segundo a imprensa francesa o motivo do descontentamento de Villas-Boas é um artigo de opinião escrito no jornal La Provence pelo jornalista que agora foi ameaçado. No passado sábado, noutra conferência de imprensa, Villas-Boas já tinha manifestado o desagrado a outro jornalista do La Provence presente.

«Sabes que escreveram um artigo patético, um ataque pessoal contra mim de que não gostei? Se há estatísticas a publicar, há muitas que são boas», apontou na altura o treinador, dizendo ao jornalista em causa «tenho um grande respeito por ti.»

Mas agora, perante a autor do artigo, Villas-Boas exaltou-se e, segundo a RMC Sport, a situação não se ficou pela ameaça na sala de imprensa. A rádio diz que Villas-Boas encontrou o jornalista no parque de estacionamento do estádio e a situação ficou tensa.

Quando ia para o autocarro da equipa, o treinador dirigiu-se ao jornalista, colando a sua cara à dele e terá havido ameaças e insultos, diz a RMC, acrescentando que Ricardo Carvalho, adjunto de Villas-Boas o reteve para que a situação não escalasse.

Os jornalistas presentes terão já denunciado a situação ao delegado da UJSF (União de Jornalistas de Desporto em França).