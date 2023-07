Dimitri Payet, médio de 36 anos, rescindiu contrato com o Marselha, anunciou o clube francês nas redes sociais.

Vice-campeão europeu pela França em 2016, conta com passagens por Nantes, Saint-Étienne, Lille, e West Ham, além do Marselha, equipa que representou em dois períodos, entre 2013 e 2015 e 2016 e 2023.

Na conferência de imprensa organizada pelo emblema francês, Payet mostrou-se visivelmente emocionado por colocar um fim à ligação com o clube.

«Gostaria de continuar a jogar futebol. Estou a sair de uma época difícil, com muito pouco tempo de jogo. Só quero voltar a divertir-me», começou por dizer.

O jogador revelou que não era a opção que pretendia, mas que era o melhor para todos, não deixando de destacar a atitude honesta do presidente Pablo Longoria:

«Tivemos uma conversa antes do recomeço do treino. (...) O presidente teve o mérito de ser honesto. Não era isso que eu tinha em mente. A melhor solução é aceitar a decisão do clube. O Marselha ofereceu-me a possibilidade de deixar de jogar e de me juntar ao clube, mas ainda tenho a bola para dar e o prazer de dar», afirmou.