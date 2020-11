Dimitri Payet assumiu que o Marselha tem mesmo de conseguir um resultado positivo frente ao FC Porto, nesta terça-feira, para a Liga dos Campeões. Isto porque o resultado do primeiro encontro na Champions deixou o OM numa má posição.

«Tivemos bons resultados no campeonato, mas estamos atingidos e afetados com o jogo que perdemos com o Olympiakos. É o jogo que não devíamos ter perdido e ficou tudo mais complicado», disse o internacional francês, na antevisão ao duelo.

«Não temos muita margem de manobra, é preciso ganhar aqui pontos, caso contrário vamos ter dois jogos em casa muito difíceis, amanhã é a última oportunidade para sonhar com a qualificação», assumiu Payet.

Atento à atualidade azul e branca, o gaulês afirmou que «o FC Porto não está a passar a melhor fase», mas acrescenta: «Porém, está à nossa frente, joga em casa e vai querer ganhar. Temos de fazer tudo para vencer.»

O Olympique está à beira de igualar um recorde negativo da Liga dos Campeões, pois leva 11 jogos seguidos sem ganhar na prova.

«Sim, já vimos essa estatística, mas queremos é ganhar pontos para obter um lugar diferente neste grupo e tentar continuar a nossa aventura europeia», continuou.

Payet terminou no mesmo tom com que começou, ou seja, que é preciso recuperar dos pontos desperdiçados com os gregos.

«Creio que aquele jogo na Grécia devíamos ter feito um resultado positivo. Não nos devemos esquecer que há seis anos que o clube não está na Champions e há muitos jogadores da nossa equipa que não tem experiência de liga dos Campeões. Mas temos de aprender.»