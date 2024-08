O Marselha venceu, este sábado, por 1-3, em casa do Toulouse, na terceira jornada da Ligue 1, assumindo, à condição, a liderança, com os mesmos sete pontos do Nantes.

Marselha e Nantes somam mais um ponto do que o quarteto formado por PSG, Lille, Mónaco e Lens, todos invictos com seis e com menos um jogo disputado.

Dois golos em dois minutos do inglês Mason Greenwood, aos 16 e 17, assistido pelo brasileiro Luís Henrique, deram ao Marselha uma rápida e confortável vantagem.

Na segunda parte, depois de duas assistências, Luís Henrique elevou a vantagem do Marselha, aos 52m. Em cima do apito final, aos 90m, o gabonês Shavy Babycka reduziu (1-3).

O Toulouse segue na 13.ª posição, com dois pontos, mas ficou ao alcance de Nice (14.º, com um ponto), Reims (15.º) e Angers (17.º, sem pontos), que ainda não jogaram nesta jornada.

Português no triunfo do Brest

Mathias Lage, que entrou aos 75 minutos, participou na goleada do Brest na receção ao Saint-Étienne (4-0). Os golos pertenceram a Mahdi Câmara (10m), Romani del Castillo (32m), Ludovic Ajorque (77m) e Kenny Lala (84m).

A primeira vitória do Brest, após duas derrotas, permitiu ascender da última posição ao 11.º lugar, com três pontos. O Saint-Étienne encaixou a terceira derrota e caiu para 20.º e último posto.

Nantes acompanha Marselha

Por fim, o Nantes venceu por 1-3 na visita ao Montpellier, com golos de Mathias Abline, aos 24 minutos, do nigeriano Moses Simon, aos 45+7m, e do egípcio Mostafa Mohamed, aos 85m, ambos de penálti.

Pelo meio, o Montpellier empatou a 1-1 pelo nigeriano Akor Adams, aos 30 minutos.

Com os três pontos, o Nantes segue na vice-liderança, com os mesmos sete pontos do Marselha, mas ambos ao alcance de PSG, Lille, Mónaco e Lens. Por sua vez, o Montpellier é 16.º, com um ponto.