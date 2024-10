Há quem diga que os jogos são de sorte. Esta sexta-feira, Maupay teve azar.

Na sétima jornada do campeonato francês, o Marselha recebeu o Angers e Maupay, avançado da equipa da casa, foi expulso em três minutos.

O relógio marcava os 26 minutos, quando Lilian Rao-Lisoa, do Angers, recebeu um cartão vermelho direto.

Um minuto depois, Maupay viu um amarelo, depois de chocar com o guarda-redes adversário. À meia hora de jogo, surgiu o segundo cartão, depois de Maupay atingir o oponente no meio-campo. Ambas as equipas estavam reduzidas a 10 unidades aos 30 minutos.

O Marselha e o Angers acabaram por empatar a uma bola. Rowe (51m) e El Melali (54m) marcaram os golos da partida. O Marselha é terceiro lugar, com 14 pontos, e o Angers continua em último, com apenas três.

Ora veja o momento da expulsão: