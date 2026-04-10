O Marselha retomou a via dos triunfos e saltou para o pódio do campeonato francês nesta sexta-feira, graças à vitória na receção ao Metz (3-1). Na 29.ª jornada, Aubameyang inaugurou o marcador aos 13 minutos, assistido por Greenwood. Na etapa complementar, aos 48m, o inglês assistiu Igor Paixão para o 2-0.

Ainda que o avançado Tsitaishvili tenha reduzido aos 49 minutos, o médio Hamed Traoré sentenciou a contenda aos 90+3m.

Assim, o Marselha assume o 3.º lugar, com 52 pontos, a 11 do líder PSG. Segue-se a visita ao Lorient (9.º), a 18 de abril. Por sua vez, o Metz continua no 18.º e último lugar, com 15 pontos, a 12 de zona segura.