VÍDEO: Marselha sobe ao pódio do campeonato e afunda Metz
Greenwood em destaque com duas assistências. Metz cada vez mais último
Greenwood em destaque com duas assistências. Metz cada vez mais último
O Marselha retomou a via dos triunfos e saltou para o pódio do campeonato francês nesta sexta-feira, graças à vitória na receção ao Metz (3-1). Na 29.ª jornada, Aubameyang inaugurou o marcador aos 13 minutos, assistido por Greenwood. Na etapa complementar, aos 48m, o inglês assistiu Igor Paixão para o 2-0.
Ainda que o avançado Tsitaishvili tenha reduzido aos 49 minutos, o médio Hamed Traoré sentenciou a contenda aos 90+3m.
Que picadinha de Igor Paixão ⛏️#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Marselha #bacanaplay pic.twitter.com/9ivSXtIBPb— sport tv (@sporttvportugal) April 10, 2026
Assim, o Marselha assume o 3.º lugar, com 52 pontos, a 11 do líder PSG. Segue-se a visita ao Lorient (9.º), a 18 de abril. Por sua vez, o Metz continua no 18.º e último lugar, com 15 pontos, a 12 de zona segura.
⏱️ 90+4’ | #OMFCM 3️⃣-1️⃣
⏯️ Fin du match !
Grâce à des buts de 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲-𝗘𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗔𝘂𝗯𝗮𝗺𝗲𝘆𝗮𝗻𝗴 🇬🇦, 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗣𝗮𝗶𝘅𝗮𝗼 🇧🇷 et 𝗛𝗮𝗺𝗲𝗱 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗧𝗿𝗮𝗼𝗿𝗲́ 🇨🇮, nos olympiens s’imposent face à Metz ! 💪
🗓️ Prochaine rencontre : le samedi 18 avril avec… pic.twitter.com/xPYr40pwWi
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 10, 2026