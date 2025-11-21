VÍDEO: Greenwood embala Marselha para o topo da liga francesa
Angel Gomes foi titular na goleada em Nice. Tiago Gouveia não saiu do banco dos anfitriões
O Marselha goleou na visita ao Nice, por 5-1, e subiu à liderança da Ligue 1. Na noite desta sexta-feira, no arranque da 13.ª jornada do campeonato, os comandados de De Zerbi contaram com o médio Angel Gomes de início, enquanto Tiago Gouveia – ala emprestado pelo Benfica – não saiu do banco do Nice.
O marcador foi inaugurado aos 11 minutos pelo avançado Aubameyang. Pouco depois, aos 33 minutos, outro avançado – Greenwood – fez o segundo do Marselha.
Aubameyang oportuno inaugura o marcador em Nice 🤸♂️#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Nice #Marselha #bacanaplay pic.twitter.com/iX3tKoJqB6— sport tv (@sporttvportugal) November 21, 2025
Na segunda parte, Greenwood bisou aos 53m, enquanto o médio Weah confirmou a goleada aos 58m. Ainda que o avançado Cho reduziu para o Nice aos 63 minutos, o avançado Igor Paixão aplicou o 5-1 aos 74 minutos.
Greenwood faz o terceiro do Marselha 🥵#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Nice #Marselha #bacanaplay pic.twitter.com/h2O9UIjUB9— sport tv (@sporttvportugal) November 21, 2025
Desta forma, o Marselha alcança os 28 pontos, um de vantagem sobre o PSG, que recebe o Le Havre neste sábado (20h05). Quanto ao Nice, encaixou o terceiro desaire consecutivo no campeonato, ocupando o nono posto com 17 pontos, a três da zona europeia.