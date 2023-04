A noite foi feliz para Vitinha, que se estreou a marcar pelo Marselha, e logo em dose dupla: o português abriu e fechou a vitória na receção ao Troyes, por 3-1.

O primeiro golo do avançado contratado em janeiro ao Sp. Braga foi logo ao minuto dois, com um grande remate já dentro da área.

Em cima do intervalo, Cengiz Under ampliou a vantagem da formação do sul de França (que teve Nuno Tavares no banco), depois de um passe de Rongier.

Na segunda parte, ao minuto 64, o Marselha enviou uma bola ao poste e quis o destino que esta fosse ter ao pé direito de Vitinha: bis para o português.

Nos descontos, diga-se, Mama Baldé reduziu para o Troyes, que teve Rony Lopes no onze titular.

Decorridas 31 jornadas da Ligue 1, o Marselha segue no segundo lugar, a oito pontos do líder PSG e com mais do que do que o Lens. O Troyes está em zona de descida, com apenas 21 pontos.

Paulo Fonseca também vence

Mais cedo, o Lille, quinto classificado, recebeu e venceu o Montpellier, por 2-1. André Gomes e José Fonte foram titulares na formação de Paulo Fonseca.

O Montpellier até marcou primeiro, por Sylla, aos 24 minutos, mas o conjunto de Fonseca reagiu na segunda parte: Jonathan David empatou aos 70 minutos, Remy Cabella completou a reviravolta aos 72.

Já o Nantes, com o benfiquista João Victor a lateral-direito, foi derrotado na deslocação ao terreno do Auxerre, por 2-1. Marcaram Jubal e Nuno da Costa na primeira parte, reduziu Mostafa Mohamed aos 55 minutos.

Nos outros jogos do dia, o Brest bateu o Nice (1-0), o Clermont ganhou ao Angers (2-1), o Estrasburgo venceu o Ajaccio (3-1), resultado que se verificou igualmente no triunfo do Mónaco (sem Gelson Martins) ante o Lorient.