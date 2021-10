João Mário recorreu esta segunda-feira às redes sociais para assinalar uma data especial: foi a 25 de outubro de 2018 que iniciou a relação com a namorada Marta Branco Oliveira.



«Três anos juntos e muitos mais por vir, meu amor», escreveu o médio do Benfica.



Fruto da relação com Marta Branco Oliveira, o jogador de 28 anos celebrou o nascimento da primeira filha, Olívia, a 10 de fevereiro de 2021.