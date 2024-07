Marta Pen Freitas, atleta do Benfica, anunciou nas redes sociais que foi diagnosticada com cancro da mama. Disse, alías, que já foi submetida à primeira fase do tratamento, uma cirurgia. Alega estar a recuperar sem problemas.

Pen Freitas descreve-se «positiva, presente e em paz» após esta notícia, dizendo que esta experiência lembrou-lhe «de quão pouco controlo realmente temos» das nossas vidas, garantindo que não entrou em pânico.

«Não tinha a certeza de como ou quando queria fazer este post, mas sabia que queria partilhar a nota que escrevi no dia em que fui diagnosticada com cancro da mama. Não estava com medo, não fiquei sem chão. Senti-me amada e forte. Não entrei em pânico, estava calma e focada no que realmente era importante para mim. Fiz planos e, mais importante, abracei a jornada em que estava. Quando a vida fica difícil, muitas vezes questionamos porquê. A minha pergunta sempre foi: para onde… Para onde é que a vida me está a levar?», indagou, no texto partilhado ni Instagram.

«Costuma-se dizer: 'Aproveita as coisas boas'. Eu acredito que também se deve aproveitar os momentos difíceis. Como atleta, estou habituada a controlar tanto, e esta experiência lembrou-me de quão pouco controlo realmente temos. Mas está nas nossas mãos estar presente e ver as coisas como são, sem pressa ou pânico. Podemos aprender muito com a nossa vulnerabilidade se tivermos a calma necessária para a saber ouvir. Atualmente, numa preparação diferente do habitual, o primeiro passo - a cirurgia - correu muito bem. Estou a recuperar sem problemas, embora ainda haja alguns desafios pela frente. Apesar disso, sinto-me positiva, presente e em paz», finalizou a atleta.

Pen Freitas, de 30 anos, participou em dois Jogos Olímpicos - Rio de Janeiro e Tóquio. Foi campeã nacional dez vezes, nos 1500 metros, 3000 metros, e 800 metros. Obteve bons resultados em vários Europeus de Atletismo.