Martim Fernandes é um dos elementos mais jovens do estágio de pré-temporada do FC Porto, realizado na Áustria, tendo em vista a época 2024/25. O lateral falou aos meios do clube sobre esta experiência, que avalia de forma positiva.

«Tem sido diferente para mim, porque é a primeira vez que faço um estágio na equipa A e ainda por cima com um novo treinador. Tem sido positivo para mim e para toda a gente, bem como uma experiência nova para a equipa técnica, o staff e os jogadores. O jogo contra o Áustria de Viena foi mal abordado na primeira parte, começámos bem e depois caímos um bocado, mas na segunda parte conseguimos dar a volta por cima e acabou por correr tudo bem», disse.

Admitindo que a subida à equipa A mudou a maneira como vê o futebol, Martim diz que esperava por este momento há muito tempo, sendo um produto da formação.

«É o sonho de qualquer jogador, não só meu como de qualquer jogador da formação que venha para a equipa A. É um sonho estar a viver isto e quero aproveitá-lo ao máximo. É no ouro da casa que temos de apostar e acho que o mister Vítor vai fazer isso cada vez mais. É isso que faz o clube crescer», avaliou.

Tendo como inspiração Diogo Dalot, outro jogador formado no clube, Martim Fernandes garante que vai ter uma concorrência saudável com João Mário. E revela os conselhos de Vítor Bruno:



«Sou um defesa lateral esquerdo e o mister está sempre a dizer que tenho de defender primeiro e só depois atacar. Para lá do meio-campo é a criatividade e a minha imaginação que vem ao de cima», disse.