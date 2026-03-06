«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

____________________

Zeega: do Mundial de Sub-17 à afirmação no V. Guimarães

Idade: 17 anos (5/11/2008)

Posição: Médio-ofensivo

Clube: Vitória Guimarães

Pé preferencial: Direito

País: Portugal

O Vitória Guimarães nos últimos anos tem formado vários médios que se têm destacado no futebol português, como são os exemplos de Luís Esteves, André Amaro ou Tomás Händel. Natural de Rebordosa, Martim Guedes - mas mais conhecido por Zeega -, é o mais recente exemplo dessa escola de médios. Iniciou o seu percurso nos escalões de formação do P. Ferreira, ainda em futebol de 7, e na transição para o futebol de 11 mudou-se para o Vitória.

Foi formado num contexto exigente e sempre demonstrou ser um jogador de destaque, o que lhe valeu chamadas constantes às seleções Sub-16, Sub-17 e agora mais recentemente Sub-18. Em 2025, atingiu um dos pontos mais altos da ainda curta carreira ao integrar a seleção que conquistou o Mundial de Sub-17. O título reforçou o seu estatuto e o Vitória, reconhecendo o potencial competitivo e financeiro, coloca-o como uma das principais apostas da equipa B.

Pontos Fortes: inteligência tática, critério, versatilidade e capacidade de adaptação ao contexto

Zeega é um médio ofensivo que se destaca pela inteligência tática, evidenciada na forma como interpreta os diferentes momentos do jogo. Lê bem os espaços, percebe quando deve acelerar ou pausar e posiciona-se com critério para ser solução na progressão ofensiva. Para além disso, tanto pode aparecer junto aos centrais e ser um médio de construção, como um médio que aparece perto de zonas de finalização, demonstrando capacidade para decidir e efetuar o último passe ou mesmo procurar o remate à baliza.

Os jogadores que mais demonstram estar adaptados e que crescem em situações mais exigentes, são aqueles que conseguem ser melhores no futuro. Zeega é um bom exemplo disso e a sua adaptação a um contexto competitivo sénior, como aconteceu este ano, deve-se muito à sua maturidade. A serenidade e o compromisso coletivo, associados à responsabilidade em cada ação, tanto na equipa B do Vitória, como nas seleções jovens, são traços distintivos na sua personalidade.

Pontos a Melhorar: jogar de costas, regularidade no contexto sénior, participação em golos e assistências

Zeega ainda pode evoluir na capacidade de jogar de costas para o jogo, sobretudo quando pressionado por adversários fisicamente mais fortes. Por vezes, sente dificuldades em proteger a bola e em girar sob pressão, algo que será fundamental para competir em contextos mais exigentes e com menor espaço de decisão. O que fará dele um jogador diferenciado é a regularidade no contexto sénior, onde a intensidade e a exigência são superiores. Por fim, pode melhorar a sua influência ofensiva direta, como golos e assistências, porque tem um grande volume de ações ofensivas com sucesso, no entanto nas últimas três temporadas fez apenas 8 golos.

Potencial

Campeão do Mundo de Sub-17, Martim “Zeega” Guedes estreou-se recentemente a marcar pela equipa do Vitória B, que neste momento é líder da fase de subida da Liga 3. Esta época tem sido importante porque consolidou a transição da formação para um contexto sénior mais exigente. Médio inteligente e competitivo, destaca-se pela leitura tática que demonstra na participação ativa na fase de construção, liga setores com critério e chega a zonas de finalização. Não obstante, falta-lhe contributo direto nos golos, quer por finalização direta, quer por assistências. Ainda em idade de júnior, Zeega é um ativo desportivo e financeiro muito interessante para o Vitória, com contrato até 2027, que terá de ser blindado, de forma a que não “fuja” a um valor baixo para clubes que disputam contextos superiores.