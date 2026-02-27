«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting  e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

____________________

Martín Tejón, o espanhol que dança o bailinho da Madeira

Idade: 21 anos (12/04/2004)
Posição: Extremo
Clube: Marítimo
Pé preferencial: Direito
País: Espanha

O espanhol de 21 anos deu os primeiros passos no Levante, mas foi no Valencia que se destacou. Foram mais de sete temporadas ao serviço dos ‘Ches’, com direito a representar a equipa principal na La Liga. Na época passada alinhou em sete partidas, entre La Liga e Copa del Rey, apesar de ter somado poucos minutos nesses jogos.

As boas prestações na equipa secundária do Valencia foram suficientes para convencer os responsáveis do Marítimo a avançarem pela sua contratação esta temporada. Uma aposta que se mostrou certeira, com Martín a somar 24 jogos, com cinco golos e quatro assistências. Números que já lhe valeram os prémios de melhor jovem em dezembro e janeiro, melhor avançado e jogador em janeiro. 

Pontos Fortes: técnica, drible, passe, decisão, bolas Paradas

Martín pode jogar em qualquer posição no meio campo ofensivo, mas é a partir da esquerda que se destaca pela capacidade que tem para ligar o jogo e finalizar com o seu pé direito. Mesmo sendo mais forte nos movimentos interiores, a qualidade técnica permite-lhe que seja imprevisível nas ações. Também consegue procurar bem a linha de fundo, para depois cruzar com o pé esquerdo, dificultando a forma como os adversários o marcam e como tentam travar as suas iniciativas individuais.

O pequeno espanhol de 1,65m tem no drible, velocidade e mobilidade as suas principais armas. Muito rápido com bola, consegue desequilibrar com facilidade no último terço e criar jogadas de perigo para a sua equipa. Não se esconde dos jogos, assumindo a manobra ofensiva do Marítimo com qualidade na tomada de decisão e no último passe. Recebe a bola e vai para cima dos adversários, explorando muitas vezes situações de 1x1, nas quais consegue tirar vantagem para depois visar a baliza contrária ou servir os colegas. É o dono das bolas paradas, tanto de livres como cantos, contando com algumas assistências neste momento de jogo devido à qualidade de cruzamento.

Pontos a melhorar: duelos Físicos, desarme

Pela sua estatura física não é um jogador muito agressivo e forte nos duelos, compensando pela capacidade de pressão e forma como condiciona a saída contrária na primeira fase de construção. Pode crescer e tornar-se um jogador mais completo se conseguir ser mais incisivo no momento defensivo.

Consegue ser comprometido e acompanhar as ações do lateral contrário mas não é muito eficaz no momento do desarme, recuperando poucas bolas no seu meio campo ofensivo. Uma característica que pode melhorar, porque consegue pressionar e reagir de forma rápida ao momento da perda, mas precisa de traduzir isso em recuperações para a sua equipa.

Potencial

O jovem de 21 anos tem sido um dos destaques da II Liga, não apenas pelos números que tem apresentado mas pela capacidade que tem para criar desequilíbrios e virar os jogos para o lado do Marítimo.

O extremo espanhol tem sido um dos principais ativos dos insulares, que estão bem posicionados para voltarem à principal divisão do futebol português. As boas exibições e a sua consistência ao longo das jornadas podem despertar a atenção de outros clubes europeus para uma possível transferência no Verão. Caso permaneça ao serviço do Marítimo, podemos ver Martín Tejón a brilhar nos relvados da Liga, com capacidade para se destacar num contexto competitivo ainda mais elevado do que aquele que tem vindo a ser testado esta temporada.

