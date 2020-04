Javier Mascherano, companheiro de seleção e de equipa de Lionel Messi no Barcelona entre 2010 e 2017, explicou aquilo que diferencia o astro argentino dos restantes futebolistas.

Para o jogador de 35 anos, a diferença está na forma como Messi pensa o jogo. «O que diferencia no futebol é a tomada e execução de situações. A maioria dos bons jogadores toma boas decisões, mas não as executam da melhor maneira», confessou em entrevista ao Cielosport.

Mas com Messi tudo é diferente. «Num jogo tem sete, oito ou dez ações importantes a 100 por cento. Essa é a sua capacidade para dominar o jogo porque o jogo normalmente domina-nos a todos, vai-nos levando. No caso do Leo é ao contráio. Ele decide o que fazer no jogo e é por isso que é de outro planeta», concluiu o autal jogador do Independiente.