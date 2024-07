O Racing Santander, de Espanha, está muito perto de receber um milhão de euros do médio Mateo Tanlongo, do Sporting, através de uma indemnização. O clube alega ter tido um acordo para trazer o jogador por empréstimo do Sporting no verão passado, mas o argentino deixou o clube cantábrico 'de mãos a abanar' para assinar pelo Copenhaga, da Dinamarca.

Face a esta situação, o Racing processou o jogador e o juiz Pablo Rueda Díaz de Rábago condenou o futebolista por não ter sido «honesto, correto, legal e fiel», citado pela imprensa espanhola. Perante isto, o futebolista interpôs um recurso a um tribunal superior da Cantábria que voltou a decidir a favor do Racing e condenou o Tanlongo a pagar 1 milhão de euros ao Racing, segundo deu conta a imprensa do país nesta terça-feira.

O futebolista alegou que nunca assinou um contrato com o Racing, o que é verdade, mas o presidente do Racing, Manolo Higuera, apresentou várias provas do acordo, como as mensagens de WhatsApp trocadas com o seu agente Kristian Bereit, do Stellar Group, ou um vídeo de apresentação que o departamento de comunicação do Racing, liderado por Roberto González, tinha preparado com Tanlongo.

Não se trata de uma vitória definitiva para o Racing, porque Tanlongo pode ainda interpor um recurso. Deverá ser difícil ter razão da próxima vez, pois a sua defesa terá de encontrar um caso idêntico que tenha sido decidido de forma diferente, na chamada jurisprudência.

Tanlongo tem apenas 20 anos e contrato até 2027 com o Sporting. No Copenhaga, fez apenas um jogo, em 2023. Já em 2024, em janeiro, rumou ao Rio Ave, também por empréstimo, onde jogou 12 vezes.