Mateus Mide: o joker que a formação do FC Porto deu ao Mundial Sub-17

Idade: 17 anos (10/05/2008)

Posição: Médio ofensivo

Clube: FC Porto

País: Portugal

Qualquer treinador hoje em dia aprecia jogadores polivalentes, com capacidade de jogar em várias posições e adotar diferentes comportamentos durante o jogo. Mateus Mide enquadra-se neste perfil de jogador e acrescenta a isso grande qualidade técnica e capacidade de ser decisivo.

Formado nas camadas jovens do FC Porto, é filho de um pai que foi jogador profissional de futsal e que hoje em dia é treinador no Leixões. Trata-se de um caso em que a evolução e o trabalho que tem efetuado ao longo dos anos lhe permitiu crescer em várias vertentes do jogo, tornando-o um jogador completo. A Bola de Ouro do recente Mundial de Sub-17 é a coroação justa desta evolução.

Pontos Fortes: mobilidade e versatilidade táctica, maturidade competitiva, finalização

Mateus Mide é um polivalente ambidestro, pode aparecer em várias posições no campo, pode ser um interior, um segundo avançado ou até atuar como extremo, aliando a isso a capacidade de jogar com os dois pés. A essa versatilidade, Mateus junta qualidade técnica e agilidade nas ações.

Os quatro golos no Mundial e as duas assistências mostram que, para além da capacidade de saber circular bem a bola, ligar setores e abrir espaços, é um jogador objetivo e com capacidade de finalização. Neste sentido, assumiu em muitos momentos a responsabilidade de ser o elemento decisivo, não tremendo em jogos de pressão e exibindo uma grande confiança.

Pontos a melhorar: físico e adaptação táctica a escalões mais competitivos

O futebol sénior exige que os jogadores, para além de qualidade técnica, tenham outras componentes, nomeadamente a física, não só pelos duelos e por enfrentarem jogadores mais velhos e experientes, mas também para aguentarem o ritmo de jogos que existe.

Mateus Mide demonstra que este nível, futebol de formação, é um contexto favorável e confortável para si, existindo a necessidade de se testar em contextos mais competitivos. Apesar de ainda não se ter estreado na equipa B do FC Porto, esta competição demonstrou que essa oportunidade tem de assegujrar a evolução natural e testar se está preparado para o passo seguinte.

Potencial

Num futebol moderno cada vez mais exigente, jogadores com a sua versatilidade e polivalência ofensiva são preciosos. Nesse sentido, Mide tem um futuro risonho pela frente.Tem contrato com o FC Porto, é agenciado por Jorge Mendes e estes títulos contribuíram para chamar à atenção de grandes tubarões da Europa. No entanto, é importante que se aumente o contexto competitivo em que joga para continuar essa evolução.