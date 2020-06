O Moreirense garantiu a contratação do guarda-redes Mateus Pasinato em definitivo, após exercer a opção de compra do jogador, com o qual acertou contrato até ao final da época 2022/2023.

O emblema minhoto confirmou este sábado o acordo com o atleta, que foi emprestado esta temporada aos cónegos pelo XV de Piracicaba, clube do estado brasileiro de São Paulo.

Pasinato, de 27 anos, é totalista na I Liga, levando 2.520 minutos nos 29 jogos da prova. É, igualmente, o guardião com mais defesas no campeonato, 108.

Antes de chegar a Portugal, Pasinato representou ainda o São Bento, o Vila Nova, o Rio Branco, o Olímpia, o Rio Preto e o Desportivo Brasil.

Os valores do negócio não foram detalhados pelo emblema verde e branco.