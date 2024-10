Depois do jornal El Mundo ter noticiado que Matheus Nunes foi detido em Espanha por roubo de um telemóvel, a mãe Cátia Nunes garantiu que tal não é verdade. O médio esteve de facto numa discoteca da capital espanhola, mas não é acusado de roubo.

«Tudo isso é uma grande mentira. São pessoas ruins e infelizes a tentar destruir a carreira do meu filho. Puro fake news. Ele realmente foi a Madri com amigos, mas nada do que estão a dizer é verdade», referiu à brasileira PL News.

De resto, e segundo a imprensa inglesa (em particular o Mirror e o Manchester Evening News), o internacional português envolveu-se em confrontos com um cidadão de 59 anos, que estava a tirar-lhe fotografias. O que motivou a chamada da polícia.

Matheus Nunes não foi, segundo os mesmos jornais, conduzido à esquadra e não está a ser acusado do crime de roubo. O Manchester City, por fim, não planeia tomar medidas disciplinares contra o jogador.