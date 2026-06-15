Em conferência de imprensa realizada nesta segunda-feira, Matheus Nunes defendeu que as idas da Seleção Nacional à praia são «normais» e constam do plano de trabalho da equipa.

Idas à praia podem ser mal-interpretadas?

«Ir à praia já fazia parte do plano de trabalho. Fazermos saídas à praia nas manhãs para uma adaptação ao clima. No meu caso, é uma diferença brutal para Manchester. É normal, nós de manhã vamos à praia porque foi assim que foi estabelecido.»

Se tem visto jogos do Mundial 2026

«Ainda não vi um completo. Vou vendo algumas partes, porque normalmente estamos a jogar às cartas. Mas os jogos são bonitos, com atmosferas bonitas e especiais. É um prazer estar aqui.»