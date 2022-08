O West Ham apresentou uma proposta de 30 milhões de euros, mais cinco milhões por objetivos, por Matheus Nunes. O Maisfutebol confirmou a informação avançada pelo jornal Record, apurando ainda que a oferta do clube londrino contempla 15% das mais-valias de uma futura venda para o emblema leonino.

O médio internacional português, porém, não está interessado em rumar ao West Ham. Matheus Nunes sente-se confortável no Sporting e, a sair, pretende que seja para um projeto aliciante, que corresponda verdadeiramente a um passo em frente na carreira.



O Wolverhampton continua igualmente interessado no médio, já que Bruno Lage é um grande aprecionador das qualidades de Matheus, e o dossier promote arrastar-se até ao fim de agosto.

Nesta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador do Sporting admitiu que não está preparado para perder o jogador, sem fechar totalmente a porta a uma saída.

«Temos um plantel muito curto, com vários jogadores da equipa B. Abdicámos da profundidade do plantel para manter uma base que é essencial para sermos competitivos. Sabemos que o mercado tem as suas leis, mas todas as substituições planeadas foram feitas. Não estou preparado para perder o Matheus nunes. Mas se ele sair, estarei preparado para isso no minuto a seguir. Arranjamos sempre solução para tudo, só para a morte é que não há solução. Seremos sempre fortes», salientou Ruben Amorim.