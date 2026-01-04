Matheus Reis, que cumpre a quinta época de leão ao peito, já sabe o que é vencer a Taça da Liga, no entanto, o lateral brasileiro reforça a vontade de reerguer o troféu já no próximo sábado.

«Todos queremos jogar estes jogos. Somos uma equipa que está habituada a lutar por títulos e a disputar grandes jogos. Vamos estar muito preparados, destacou o defesa em declarações às plataformas da Liga Portugal.

Para chegar à final de sábado, a equipa de Rui Borges terá de ultrapassar o Vitória, na meia-final que está marcada para terça-feira.

Esta temporada o Sporting já venceu o Vitória de forma clara (4-1), no entanto Matheus Reis está convencido de que o Sporting não vai encontrar as mesmas facilidades. «Enfrentámos o Vitória há pouco tempo, mas sabemos que vai ser um jogo completamente diferente. É uma meia-final, decisiva, e estaremos preparados para voltar à final», acrescentou.

O jogo da meia-final, recordamos, está marcado para as 20h00 de terça-feira, para o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.