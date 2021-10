Os futebolistas colombianos Matheus Uribe e Luis Díaz voltaram aos trabalhos no FC Porto este domingo, integrando assim a preparação para a receção ao AC Milan, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O treinador, Sérgio Conceição, não pôde apenas contar em pleno com o defesa Chancel Mbemba, que fez treino condicionado e continua registado no boletim clínico do clube azul e branco.

O FC Porto ultima a preparação para o embate com os italianos com um treino às 10h45 de segunda-feira. Às 12h30, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão ao encontro, em conferência de imprensa.

O FC Porto-Milan, a contar para o grupo B da Champions, inicia-se às 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão.

Os dragões ocupam o terceiro lugar do grupo, com um ponto. O Milan é quarto e último, sem pontos. O Liverpool lidera com seis e o Atlético Madrid é segundo, com quatro pontos.