Matheus Uribe, jogador do FC Porto, aproveitou o período de férias para surpreender a companheira, Cindy Alvarez García, com um pedido de casamento. O médio aproveitou um encontro familiar na Colômbia para apresentar o anel e fazer a pergunta, que teve resposta positiva.



«Preparámos uma festa para partilhar com a nossa família...durante um ano e meio, Matheus não tinha visto a sua família e eu a minha....essa foi a ideia que ele me vendeu para esta surpresa inesperada», começou por exemplar a companheira de Uribe, nas redes sociais.



Cindy Alvarez García foi empolgada com a surpresa. «Foi inesperado, o meu coração queria sair...pus o anel na mão errada, mas depois percebi e senti-me a mulher mais feliz do mundo. Disse Sim! Estou muito orgulhosa do que atingi no meu lar. Não tem sido perfeito e nunca será, mas atingimos a harmonia e isso para mim é suficiente», completou.



Matheus Uribe apresentou a pergunta durante um vídeo em que surge como «marinheiro», encontrando a «sereia» Cindy. Pelo caminho, recorda o médio, nasceram três filhos do casal.



Veja como foi o pedido de casamento: