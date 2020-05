Cindy Alvarez Garcia está lesionada, com um problema no tornozelo, mas nem isso parece capaz de a travar: a esposa do portista Matheus Uribe continua a trabalhar no duro para manter a boa forma física - uma forma física invejável, aliás, e que muitos fãs lhe tem valido -, como se pode ver no fim do vídeo, quando ela mostra que queimou mais de 700 calorias.

Refira-se que Cindy Alvarez Garcia tem um corpo escultural, o que pelos vistos dá muito trabalho. Não foi isso - o facto de ter um corpo escultural -, e as roupas curtas que utiliza para treinar, e provavelmente até nós ficávamos cansados só de ver. Mas a esposa de Matheus Uribe parece dar-se bem com treinos duros, como se pode ver no vídeo associado a esta peça.