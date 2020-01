O médio colombiano do FC Porto, Matheus Uribe, lembrou o «karaté kid» após ter jogado cerca de 65 minutos com a cabeça ligada no jogo ante o Gil Vicente.

A alusão à personagem principal do filme com o mesmo nome, de 1984, protagonizada pelo ator Ralph Macchio, surgiu fruto do choque de cabeça com o jogador do Gil, João Afonso, que deixou o sul-americano a sangrar abundantemente. O lance motivou, além do curativo na cabeça, a troca de camisola.

