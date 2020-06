Adeptos do Leixões voltaram a contestar a instalação da Cidade do FC Porto no município de Matosinhos.

Tal como aconteceu no início da semana, foram estendidas tarjas tanto nas instalações de treino do clube como perto do edifício da autarquia reclamando apoio para o clube mais representativo do concelho, que neste momento milita na II Liga.

A instalação de uma academia para a formação do FC Porto está prevista para um terreno em São Mamede de Infesta, junto à Via Norte, bem perto dos limites da cidade do Porto e a cerca de seis quilómetros do Estádio do Dragão.

O projeto (que poderá conhecer melhor aqui) contempla um mini-estádio, além de mais seis campos de futebol de onze e um edifício residencial para uma centena de camas.