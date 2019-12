O Lar do Comércio, em Leça do Balio, está a ser investigado pela Segurança Social por terem sido detetados pagamentos indevidos para admitir utentes e vantagem patrimonial indevida. Um dos utentes foi obrigado a pagar 50 mil euros para mudar de quarto.

Fernando Rodrigues tem 78 anos e quando a mulher adoeceu, com cancro, decidiram mudar-se para o Lar do Comércio. Inicialmente a mensalidade era de 400 euros por pessoa, no entanto, subiu para 600 euros, tendo ainda o lar pedido 50 mil euros para proceder à troca de quarto.

