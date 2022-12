O pavilhão da AD Oeiras sofreu enormes estragos na sequência do mau tempo que se fez e faz sentir em Portugal, e particularmente no distrito de Lisboa.

A força da elevada quantidade de água acumulada abriu um buraco numa parede do recinto e inundou o interior do edifício. Equipamentos e material desportivo ficaram afetados com a presença de lama e água.

O concelho de Oeiras tem sido um dos mais fustigados pela forte precipitação que se fez sentir nesta última semana, na zona de Lisboa.