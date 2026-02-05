O cenário de destruição causado pelo mau tempo, um pouco por todo o país, afetou (em particular) a zona de Leiria e o Centro Nacional de Lançamentos (CNL), que impede os atletas de treinar naquele espaço e preparar as respetivas competições.

Paulo Reis, treinador de Auriol Dongmo, atleta olímpica portuguesa, fala numa situação quase «calamitosa» e que obriga a lançadora do peso a treinar noutros recintos, numa altura em que se está a preparar para competir nos Mundiais de pista coberta.

«O CNL está todo inundado, é um problema enorme. Claro que há problemas do ponto de vista social gravíssimos, mas, do ponto de vista desportivo, isto é um problema enorme porque são muitos atletas que não podem treinar, inclusive, que vão representar Portugal a curto prazo, como é o caso da Auriol, que vai em março competir no campeonato do mundo de pista coberta», começa por referir.

«Diria que só depois do nível da água descer, e penso que isto ainda vai demorar uns bons dias, é que depois faremos a limpeza de tudo e a lavagem dos equipamentos e vamos ver, porque mesmo dentro do ginásio e dentro das arrecadações não fazemos ideia daquilo que vai ser o dano. Temos que arranjar a solução possível dentro da situação quase calamitosa em que estamos», acrescenta.

Ainda assim, Paulo Reis garante que «parar não é uma opção» e os trabalhos vão continuar, mesmo que seja em Alpiarça, que fica a 100 quilómetros de distância do CNL.