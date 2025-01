O mau tempo tem provocado o caos em várias zonas, sobretudo no litoral norte. Há relatos de inundações, linhas de comboio cortadas e escolas fechadas, sendo as situações mais graves no Minho.

No Porto, por exemplo, a Proteção Civil registou mais de duas dezenas de ocorrências devido a inundações causadas pelo mau tempo, número que aumenta para cerca de 40 em todo o distrito de Viana do Castelo.

A Estrada Nacional (EN) 103, no concelho de Caminha, foi cortada após uma ambulância de transporte de doentes ter sido arrastada pela água e acabar por ser resgatada pelos Bombeiros.

Também no Alto Minho, a linha ferroviária foi «temporariamente suspensa» entre Darque, concelho de Viana do Castelo, e Valença, devido ao mau tempo, informou a CP.

Ainda em Viana do Castelo, as escolas Secundária de Santa Maria Maior e a EB 2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires foram encerradas devido a inundações. Em Barcelos, a queda de um árvore derrubou dois postes de eletricidade.

Recorde-se que os distritos de Porto, Braga e Viana do Castelo estiveram sob aviso laranja até às 9 horas desta quarta-feira e vão ficar agora sob aviso amarelo até quinta-feira, devido ao mau tempo, tal como Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, neste caso devido à agitação marítima.

Já os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Évora estão ob aviso amarelo até às 18 horas desta quarta-feira devido à precipitação.