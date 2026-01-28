Poucas horas após a passagem da depressão Kristin por Portugal, o Governo confirmou a morte de duas pessoas, além das cerca de 1.500 ocorrências registadas pela proteção civil entre a meia-noite e as 8h desta quarta-feira.

Em comunicado, o Governo apresenta as «sentidas condolências» às famílias e pede à população para que siga as orientações das autoridades, bem como o evitar da circulação nas zonas mais afetadas pelo mau tempo. «As consequências foram minimizadas pelos avisos atempados da proteção civil e a postura responsável e prudente da população portuguesa», pode ler-se.

Entre os diversos episódios de destruição em todo o território de Portugal Continental, um dos destaques vai para a queda de uma roda gigante na Figueira da Foz, que cedeu à força do vento. De acordo com fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o maior impacto da depressão Kristin foi sentido na zona Oeste e nos distritos de Leiria e Coimbra, tal como pode ler na CNN Portugal.

Ao longo da noite foram registados cortes de energia e comunicações telefónicas, assim como diversas quedas de árvores e estruturas. Em causa estiveram as rajadas de vento que chegaram a atingir os 120 km/h em certas zonas do país.