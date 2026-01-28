Depressão Kristin provoca duas mortes, 1500 ocorrências e rasto de destruição
Roda gigante na Figueira da Foz caiu durante a madrugada devido às fortes rajadas de vento
05:06
"Nunca vi uma coisa assim": roda gigante na Figueira da Foz caiu durante tempestade
05:28
"Há muitas árvores caídas, muitos outdoors projetados para cima de casas": Proteção Civil registou 650 ocorrências em seis horas
03:16
Queda de árvores, estradas cortadas e zonas sem luz e água: tempestade Kristin deixa rasto de destruição em Coimbra
05:06
"Os bombeiros e a Proteção Civil não têm mãos a medir": queda de árvores e estradas cortadas nas Caldas da Rainha após noite de "muito pânico"
03:40
Trabalhador morre durante distribuição do pão depois de atingido por árvore em Vila Franca de Xira
06:11
Rajadas acima dos 120 km/hora marcaram a madrugada em Portugal Continental