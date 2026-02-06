A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou a suspensão e o adiamento de vários encontros das competições não profissionais, agendados para os dias 7 e 8 de fevereiro de 2026, na sequência do mau tempo que tem afetado a Península Ibérica.

Em comunicado, o organismo explica que a decisão foi tomada para as competições não profissionais, após terem dado entrada diversos pedidos de adiamento, motivados pelos alertas meteorológicos ativos em várias zonas de Espanha, sobretudo na Comunidade Autónoma da Andaluzia e na área do Estreito de Gibraltar.

A federação destaca ainda que a medida teve em conta o impacto nas deslocações das equipas, algumas das quais teriam de viajar já no sábado para disputar encontros no domingo.

Os jogos abrangidos por esta decisão serão reagendados em data a anunciar, ficando a sua realização dependente da evolução das condições meteorológicas e das orientações das autoridades competentes.