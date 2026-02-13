Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, esteve esta sexta-feira no distrito de Santarém onde visitou várias áreas que foram afetadas pelo mau tempo nas últimas semanas.

O dirigente visitou o Centro de Cultura e Desporto de Caxarias, acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e pelo presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho.

«Depois da criação do Comité de Emergência, este acompanhamento no terreno é fundamental. Primeiramente quero deixar uma palavra aos Clubes, em particular ao Caxarias que faz um trabalho extraordinário ao nível da base. Quero deixar também uma palavra de apreço e elogio ao presidente da Associação de Futebol de Santarém e ao município, que têm estado sempre presentes, e que tem permitido que não falte nada a estes dirigentes anónimos, que tanto fazem pelo futebol português», destacou.

O presidente da FPF já tinha estado em Leiria e também vai ainda visitar a zona de Coimbra.

«Não há futebol de excelência e se ontem estive no sorteio da UEFA hoje não poderia deixar de estar aqui em Caxarias porque o Futebol português vive da base da pirâmide e sem esta base não há a qualidade que nós depois conseguimos projetar. A FPF estará presente, ajudará dentro das suas possibilidades. Estivemos em Leiria, Santarém e iremos a Coimbra, estaremos nas zonas afetadas pelas intempéries», destacou ainda o líder da FPF.