A Associação de Futebol de Coimbra decidiu, esta quinta-feira, suspender todos os jogos das competições distritais que estavam agendados para o fim de semana, em consequência do mau tempo que tem afetado a região.

«Por deliberação da Direção da Associação de Futebol de Coimbra, comunica-se a suspensão de todos os jogos das competições distritais agendados para o período compreendido entre os dias 13 e 15 de fevereiro», pode ler-se num comunicado emitido pelo organismo, que é liderado por Vítor Simões.

A decisão foi tomada «na sequência dos recentes acontecimentos que se têm verificado em todo o distrito de Coimbra, consequência do mau tempo e, principalmente, das chuvas intensas que continuam a assolar a região». Elas originam «enchentes, derrocadas, quedas de árvores e estradas cortadas, que resultam na impossibilidade de circulação segura das equipas, nas suas deslocações entre localidades, para realização dos jogos das competições oficiais distritais, dentro e fora dos seus concelhos».

Para a Associação de Futebol de Coimbra, esta tomada de posição «é a mais sensata e adequada» ao momento que se vive no distrito, sendo «a segurança de pessoas e bens primordial para todos».

«Apelamos novamente ao bom senso de todos os clubes filiados, às suas equipas, dirigentes, jogadores, técnicos e demais agentes desportivos, no sentido de se unirem e, entre si, antecipadamente, em função de cada realidade, se ajustarem em soluções que conduzam à retoma pacífica dos jogos das nossas competições», pode ainda ler-se no documento.

A decisão surge dois dias depois de a Direção da Associação de Futebol de Coimbra ter partilhado a intenção de «manter todos os jogos da próxima jornada», mas os problemas climatéricos e estruturais que o distrito enfrenta inviabilizaram esse objetivo.