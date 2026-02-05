Continuam suspensas as competições de futebol no distrito de Leiria e por tempo indeterminado, graças aos danos causados pelo mau tempo que se tem sentido nas últimas semanas um pouco por todo o país.

A informação foi avançada por Carlos Mota Carvalho, presidente da Associação de Futebol de Leiria (AFL), que apelida de «catastrófico» o cenário que se vive na cidade. Além dos danos em campos e pavilhões, a falta de rede telefónica dificultou os contactos com a população nos últimos dias na Marinha Grande, Pombal e Leiria.

«A situação está catastrófica. Estamos a fazer o levantamento dos danos nos campos e pavilhões e não sabemos realmente quando é que os clubes terão condições para retomar a atividade desportiva. Há muitos pavilhões danificados, alguns dos quais cujo telhado foi arrancado na totalidade, campos de futebol com pinheiros e postes caídos, redes rebentadas», referiu.

Em contrapartida, a Associação de Futebol de Coimbra (AFC) confirmou que as competições oficiais, suspensas desde 30 de janeiro, vão ser retomadas este fim de semana. No distrito de Lisboa, são 30 os jogos adiados para o fim de semana de 14 e 15 de fevereiro, e em Santarém a jornada vai disputar-se, ainda que com 20 encontros também adiados devido ao mau tempo.

Recorde-se que o Governo declarou situação de calamidade até domingo em 68 concelhos, assim como um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros. Desde a semana passada, morreram 11 pessoas em Portugal Continental na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo.