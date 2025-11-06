Os dez distritos costeiros de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso laranja devido à agitação marítima, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os avisos para agitação marítima forte visam os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, sublinhou o IPMA, num comunicado.

O aviso vai vigorar até às 12h00 nos distritos do norte e centro (Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa), com previsão de ondas de oeste/noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima de nove metros.

No caso dos distritos do sul (Setúbal, Beja e Faro), o aviso laranja para agitação marítima forte estará em vigor até às 9h00.

Em todos estes dez distritos, o aviso laranja será substituído pelo aviso amarelo, que permanecerá em vigor até às 21h00 desta quinta-feira, devido a ondas de oeste/noroeste com quatro a cinco metros de altura.

O IPMA emitiu também o aviso amarelo por precipitação, devido a «aguaceiros, por vezes fortes e ocasionalmente sob a forma de granizo», para sete distritos: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Vila Real e Viseu.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe «situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica».

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o IPMA. O vento prevê-se que sopre «forte com rajadas» até ao início da manhã.