O amigável entre Arábia Saudita e Porto Rico, disputado no Texas este sábado, foi interrompido durante duas horas devido à trovoada.

Depois de já terem sido o principal problema no Mundial de Clubes, que decorreu nos Estados Unidos durante o verão do ano passado, as crises meteorológicas voltaram a atacar em solo norte-americano, na véspera do Campeonato do Mundo.

Desta vez ocorreu durante o jogo particular entre Arábia Saudita e Porto Rico, que acabou com a vitória por 3-0 dos sauditas, disputado no Estádio Q2, em Austin. A partida foi interrompida devido a diversos relâmpagos e trovoadas.

De relembrar que o estado do Texas vai receber nove partidas do Mundial, incluindo uma meia-final, no Estádio de Dallas, em Arlington.

O Campeonato do Mundo deste ano tem início marcado para dia 11 de junho, com México e África do Sul a disputarem o encontro inicial da competição que vai ser disputada entre Estados Unidos, Canadá e México.