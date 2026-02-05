O município de Ourém anunciou esta quinta-feira que toda a atividade cultural, desportiva e recreativa programada no concelho foi suspensa até ao final do mês, na sequência do estado de calamidade decretado devido aos efeitos da depressão Kristin.

No edital assinado pelo presidente da Câmara Municipal, Luís Albuquerque, a medida abrange todos os eventos organizados pela autarquia, iniciativas de natureza desportiva, atividades recreativas e culturais, bem como ações dirigidas a grupos escolares.

A medida entrou em vigor de imediato e será reavaliada ao longo das próximas semanas, «em função da evolução da situação e das orientações superiores», sublinha a autarquia.

A suspensão surge num contexto de forte impacto causado pelas depressões Kristin e Leonardo, responsáveis, desde a semana passada, por 11 mortes em Portugal, além de centenas de feridos e desalojados. Os distritos de Leiria, Coimbra e Santarém foram dos mais afetados.