Os últimos dias foram marcados por sol e temperaturas amenas, no entanto, «foi sol de pouca dura». Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o estado do tempo em Portugal Continental vai alterar-se já a partir desta quarta-feira, com o regresso da chuva, acompanhada pela descida das temperaturas e ainda pelo retorno das poeiras vindas do Norte de África.

Segundo a mesma fonte, as poeiras irão sentir-se no final desta quarta-feira nas regiões centro e sul, tendo maior impacto na quinta e sexta-feira.

Quanto à chuva regressa na quinta-feira, no entanto, será visível, já esta quarta «um aumento de nebulosidade com nuvens médias e altas com o céu a ficar temporariamente opaco».

Na região sul a precipitação será sentida logo na madrugada de quinta-feira, estendendo-se à região centro, sendo o norte do país a região mais salvaguardada das chuvas.

Na sexta-feira há previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, para o território continental, que deverão ser acompanhados de trovoada, por vezes intensa. Este cenário deverá manter-se pelo menos até domingo.

Por fim, está previsto que os termómetros registem uma descida significativa as temperaturas, uma descida de seis a oito graus, principalmente na sexta-feira, variando as temperaturas entre os 22/23 graus no interior norte e centro e no litoral norte e centro podem chegar aos 30 graus, de acordo com o IPMA.