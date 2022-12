O Campo de Jogos do Bonjardim, casa da União Desportiva Ponte Frielas, no concelho de Loures, ficou completamente submerso nas últimas horas, como consequência do mau tempo que se fez e faz sentir um pouco por todo o distrito de Lisboa.

O clube, que tem nesta altura a equipa sénior a disputar a série 1 da 2.ª Divisão da AF Lisboa, viu novamente o recinto ser severamente afetado pelo mau tempo, pela segunda vez em menos de uma semana.

Desta vez, foi maior a quantidade de água que se acumulou no recinto, de relvado sintético, bem como nas instalações próximas, entre as quais está um restaurante.

A zona afetada junto ao Campo de Jogos do Bonjardim:

O mau tempo já tinha obrigado a cancelar a atividade desportiva na última semana no Campo do Bonjardim e também a trabalhos de limpeza.

Os prejuízos ainda estão por apurar.