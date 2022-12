A Proteção Civil colocou oito distritos do país em «alerta laranja» a partir das 21h00 desta segunda-feira, face às previsões de agravamento do estado do tempo ao final do dia e ao longo da madrugada de terça-feira.

De acordo com o Comandante Nacional, André Fernandes, os efeitos «expectáveis» são a ocorrência de inundações em meio urbano, bem como o transvase do leito dos rios para o seu leito de cheia, deslizamentos e derrocadas.

Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal e Lisboa são os distritos em alerta laranja.

Nesse sentido - e à semelhança do briefing de domingo - as autoridades fazem um apelo à população: «É fundamental avisar, e que sobretudo que a população tome em conta estes avisos, e que prepare a chegada da precipitação para o final da tarde do dia de hoje e a madrugada de terça-feira, sendo aqui o período crítico».

«Significa isto que durante a manhã de amanhã poderão haver situações de inundação, em particular incidência nas zonas urbanas do Litoral Norte, da região Centro e também da Área Metropolitana de Lisboa», reiterou.

O IPMA prevê para esta segunda e terça-feira a ocorrência de períodos de chuva por vezes forte e persistente, acompanhados por trovoada e vento forte nas região Norte e Centro - onde está incluída a região de Lisboa.

