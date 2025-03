Prepare-se, porque vem aí aí mau tempo a sério: a depressão Martinho atinge Portugal esta quarta-feira com chuva, vento, ondulação forte e aviso amarelo, que passa a laranja na madrugada de quinta-feira.

O centro e sul do país serão as regiões mais afetadas. Lisboa, Setúbal e Leiria (desde as 6h desta quarta-feira até às 21h), Beja e Faro (desde as 15h desta quarta até às 21h) vão estar sob aviso amarelo, que se estende a laranja a partir das 6 horas de quinta-feira, devido à chuva forte e trovoada.

Évora, Portalegre e Santarém também vão estar em aviso amarelo devido à chuva desde as 18h desta quarta-feira, enquanto em Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra o aviso amarelo começa à meia-.

Relativamente ao vento forte, o IPMA emitiu um alerta amarelo para todos os distritos do continente (desde quarta-feira à tarde até às 15h00 de quinta-feira)

Com aviso laranja, havendo a previsão de rajadas fortes até 90 quilómetros por hora (km/h) e 120 km/h nas terras altas, estão os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 00h00 e as 06h00 de quinta-feira.

A agitação marítima, com onds que podem chegar aos cinco metros, será sentida nos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja entre as 15h00 desta quarta-feira e as 22h00 de quinta-feira, estando estas regiões sob alerta amarelo.

O arquipélago da Madeira está sob aviso laranja com previsão de vento forte com rajadas até 95km/h, chuva e agitação marítima para Porto Santo.

É esperada ainda queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, baixando a cota para os 1.200/1.400 metros na sexta-feira.

Até sexta-feira, o IPMA espera que o total de precipitação acumulada ronde os 70 e 100 milímetros nas regiões Centro e Sul, podendo ser localmente superior no litoral Centro.