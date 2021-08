O treinador do PSG, Mauricio Pochettino, abordou a situação de Kylian Mbappé no clube francês. Nas últimas semanas a imprensa internacional tem dado conta da vontade do avançado francês de sair de Paris, mas o treinador argentino garante que o jogador está contente no clube parisiense e pronto para fazer uma boa época.

«Vejo o Kylian muito bem, motivado e a tabalhar muito bem, muito duro, para fazer uma boa temporada. O Kylian é nosso jogador e não vejo que não esteja aqui na nova temporada», disse o técnico.

Pochettino admite que levou os rumores de mercado com algum humor, sabendo que muitos deles são mentira, e garante que desconhece qualquer conversa do jogador com os colegas sobre uma possível saída.

«Gostei deste periodo das transferências porque é preciso um bocado de sentido de humor, e estou bem com isso porque faz parte do futebol. Diz-se muita coisa, temos visto isso, e, dada a nossa experiência no futebol, sabemos que muitas coisas são verdade e outras não o são. O que importa é que o Mbappé está calmo e sabe o que está a fazer. Ele sabe que é nosso jogador, que nós queremos que ele fique, está tranquilo e a preparar o jogo de amanhã [sexta-feira, frente ao Brest]. Se disse aos jogadores se fica? Não estou nesse grupo, não sei. O que falo com o Kylian é sobre futebol, sobre o que vai ter de fazer amanhã. Ele tem mais um ano de contrato, mesmo que não renove agora ele continua a ser jogador do PSG. Estamos contentes com ele e, pelo que percebo, ele está contente connosco», garantiu Pochettino.

Questionado sobre a possibilidade de contratar Paul Pogba ao Manchester United neste mercado, Pochettino deixa o jogo em aberto.

«No futebol não sabes o que pode acontecer. Há coisas que podem surgir do nada. Sabemos que até o mercado fechar vão surgir muitos rumores. Um clube como o PSG está sempre aberto a tudo e procura sempre poder melhorar a equipa. Se tivesse uma posição a melhorar na equipa, nunca a diria publicamente. Primeira falaria com o Leonardo [diretor de futebol] e ele falaria com o presidente. Por isso, trabalharemos para tratar disso, isto se nós tivermos um objetivo de mercado como dizes, mas é algo que não direi publicamente», atirou o treinador argentino.

O PSG vai defrontar o Brest para a terceira jornada da Liga francesa. Existe uma baixa possibildade de Lionel Messi jogar, mas os adeptos do Brest já correram para garantir um bilhete para o jogo, marcado para sexta-feira.