Mauricio Pochettino esteve durante uma época e meia à frente do PSG e considera que a passagem pelos parisienses terminou por causa da eliminação frente ao Real Madrid, na Liga dos Campeões de 2021/22.

Em entrevista ao L'Équipe, o selecionador dos Estados Unidos recorda a eliminatória que ditou a «sentença de morte», mas garante ter boas lembranças da sua passagem por Paris.

«Só precisávamos de um pouco de sorte no Bernabéu, no jogo da segunda mão dos oitavos de final. Ganhámos na primeira mão (1-0), só que a derrota em Madrid foi a minha sentença de morte. Nesse jogo, o golo do Mbappé foi anulado por um fora de jogo milimétrico. A equipa estava a jogar bem antes desse erro de arbitragem. Depois recuámos e perdemos», afirma.

«Tenho boas lembranças de Paris. As pessoas, se calhar, esquecem-se que chegámos em janeiro com o Covid, vários jogadores lesionados e uma equipa em terceiro na Liga Francesa. Eliminámos o Barcelona, o Bayern Munique e chegámos às meias-finais com o Man. City, sem o Mbappé na segunda mão», acrescenta o técnico.