A CAN tem proporcionado alguns momentos inusitados nos últimos dias. Depois do árbitro que terminou um jogo cinco minutos antes dos 90 e da saída de Mahrez num carro particular para fugir aos adeptos, a seleção da Mauritânia foi vítima de uma «gaffe» da organização do torneio.

Antes do duelo diante da Gâmbia, as equipas perfilaram para ouvir os hinos nacionais, mas o da Mauritânia nunca chegou. Isto porque os organizadores do evento se enganaram, não uma, nem duas, mas sim três vezes no hino.

O speaker do estádio «fartou-se» e deu o mote para o início do jogo, sem que os jogadores mauritanos pudessem entoar a canção do seu país.

Mas se este momento de vergonha alheia – espelhado na cara dos futebolistas – não bastasse, o pior viria depois, já que a Mauritânia perdeu por 1-0 frente à Gâmbia, que contou com o atacante do Boavista Yusupha Njie.

Veja o vídeo do momento: