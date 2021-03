Com Feddal de início, Marrocos empatou na Mauritânia sem golos, num jogo da quinta jornada do grupo E da fase de qualificação para a CAN.



Os «Leões do Atlas» entraram em campo já qualificados fruto do empate a dois golos entre o Burundi e a República Centro Africana.



Refira-se que Adel Taarabt, jogador do Benfica, não saiu do banco de suplentes na equipa de Vahid Halilhodzic.



Marrocos é líder do grupo E com 11 pontos, seguido pela Mauritânia com seis pontos. O terceiro lugar é ocupado por Burundi com cinco pontos enquanto o quarto posto pertence à República Centro de Africana.



A 33.ª edição da Taça de África das Nações realiza-se entre janeiro e fevereiro de 2022 nos Camarões.