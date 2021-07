Maurizio Sarri abriu o treino da Lazio aos adeptos, que estão longe da equipa há mais de um ano, devido à covid-19. Aquilo que o treinador italiano não esperava era que tivesse de dar um raspanete aos próprios adeptos.

Durante o treino, que encheu uma das bancadas do centro de treinos da Lazio, os adeptos não gostaram da prestação do avançado kosovar Vedat Muriqi, mostrando o seu desagrado e insultando o jogador várias vezes.

Sarri, que não gostou da atitude dos adeptos do clube, dirigiu-se aos mesmo e ameaçou expulsá-los da bancada. «Se insultam mais uma vez o Muriqi, eu expulso-vos a todos da bancada», disse o técnico de 62 anos.

Os adeptos apreciaram a frontalidade do treinador, que deu a cara e protegeu o próprio jogador, e reagiram com aplausos e palavras de apoio. Com Sarri ninguém faz farinha.